Закарпатський клуб офіційно підтвердив відхід захисників Олександра Мельника і Юрія Кравчука. Контракти обох розірвано за обопільною згодою сторін.

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Мельник виступав за Минай з лютого цього року – спочатку на правах оренди, потім повноцінно. У нинішньому сезоні 23-річний центрбек відіграв 8 матчів, результативними діями не відзначався. Схожа історія у 29-річного Кравчука – оренда і підписання контракту. Він провів 9 матчів і також без гольових дій.

Загалом Минай офіційно позбувся вже 9 гравців. Нагадаємо, закарпатці пішли зимувати на останній сходинці УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів на 6 очок. Нещодавно клуб замінив головного тренера Володимира Шарана на Желько Любеновіча.

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