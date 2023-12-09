Закарпатский клуб официально подтвердил уход защитников Александра Мельника и Юрия Кравчука. Контракты обоих разорваны по обоюдному согласию сторон.

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Мельник выступал за Минай с февраля этого года – сначала на правах аренды, потом полноценно. В нынешнем сезоне 23-летний центрбек отыграл 8 матчей, результативными действиями не отмечался. Похожая история у 29-летнего Кравчука – аренда и подписание контракта. Он провел 9 матчей и тоже без голевых действий.

В общей сложности Минай официально лишился уже 9 игроков. Напомним, закарпатцы пошли зимовать на последней строчке УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 6 очков. Недавно клуб заменил главного тренера Владимира Шарана на Желько Любеновича.

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