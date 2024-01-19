До тренерського штабу Желько Любеновіча приєднались ще два фахівця.

Нікола Ігнятієвіч та Дмитро Бабенко приєднались до тренерського штабу Желько Любеновіча в Минаї, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Зазначається, що Ігнятієвіч буде асистентом Любеновіча, а от Бабенко займатиметься підготовкою воротарів. Раніше у тренерський штаб Миная увійшов Ігор Дудник. Ігнятієвіч свого часу встиг пограти за Зорю (74 матчі, гол та 3 асисти), а Бабенко провів у складі Закарпаття та Говерли 93 гри в УПЛ, 72 – в Першій лізі та ще 10 в Кубку України.

До слова, Минай наразі посідає останнє місце в чемпіонаті України, набравши лише 6 очок після 15 зіграних матчів.

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