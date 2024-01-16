Минай і Дмитро Нємчанінов відновили співпрацю після кількох тижнів роздумів.

Закарпатський клуб офіційно підтвердив повернення 33-річного захисника. Новий контракт розрахований до червня 2025-го.

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Нємчанінов був ключовим гравцем Миная у першій половині сезону, провівши 15 матчів. На початку грудня клуб влаштував масову чистку, жертвою якої став і вихованець Динамо. Втім, сторонам вдалося знайти компроміс для відновлення співпраці.

Додамо, що Минай посідає останнє місце в УПЛ, набравши лише 6 очок у 15 матчах.

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