Минай офіційно повернув лідера команди через місяць після розриву контракту
Минай і Дмитро Нємчанінов відновили співпрацю після кількох тижнів роздумів.
Закарпатський клуб офіційно підтвердив повернення 33-річного захисника. Новий контракт розрахований до червня 2025-го.
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Нємчанінов був ключовим гравцем Миная у першій половині сезону, провівши 15 матчів. На початку грудня клуб влаштував масову чистку, жертвою якої став і вихованець Динамо. Втім, сторонам вдалося знайти компроміс для відновлення співпраці.
Додамо, що Минай посідає останнє місце в УПЛ, набравши лише 6 очок у 15 матчах.
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