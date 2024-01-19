К тренерскому штабу Желько Любеновича присоединились еще два специалиста.

Никола Игнятиевич и Дмитрий Бабенко присоединились к тренерскому штабу Желько Любеновича в Минае, сообщает официальный Instagram клуба.

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Отмечается, что Игнятиевич будет ассистентом Любеновича, а вот Бабенко будет заниматься подготовкой вратарей. Ранее в тренерский штаб Миная вошел Игорь Дудник.

К слову, Минай пока занимает последнее место в чемпионате Украины, набрав лишь 6 очков после 15 сыгранных матчей.

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