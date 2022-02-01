Володимир Шаран після перших контрольних матчів анонсував відхід кількох виконавців. З двома гравцями клуб попрощався раніше, а тепер їхнім шляхом пішли ще двоє. Нападник Дмитро Білоног і захисник Богдан Векляк припинили співпрацю з Минаєм. Їхні угоди розірвані за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу.

Селезньов уже має план, що робити після завершення кар'єри футболіста

Білоног був орендований "лисами" у харківського Металіста влітку 2021 року. За цей час зіграв 16 матчів і забив 1 гол у поєдинку з Рухом. Векляк теж прийшов у Минай перед стартом сезону. Оборонець провів у складі першої команди 11 поєдинків.

Першу частину УПЛ Минай завершив на 15-й позиції турнірної таблиці.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ