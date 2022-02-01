Владимир Шаран после первых контрольных матчей анонсировал уход нескольких исполнителей. С двумя игроками клуб попрощался раньше, а теперь их путем пошли еще двое. Нападающий Дмитрий Белоног и защитник Богдан Векляк прекратили сотрудничество с Минаем. Их соглашения разорваны по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

У Селезнева уже есть план, что делать после завершения карьеры футболиста

Белоног был арендован "лисами" у харьковского Металлиста летом 2021 года. За это время сыграл 16 матчей и забил 1 гол в поединке с Рухом. Векляк тоже пришел в Минай перед стартом сезона. Защитник провел в составе первой команды 11 поединков.

Первую часть УПЛ Минай завершил на 15-й позиции турнирной таблицы.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ