Нападник Миная Євген Селезньов після прощання з футболом хоче залишитися у спорті.

"Коли завершу кар'єру, піду в аматорський бокс. Я хочу ще й тайський бокс засвоїти. Але поки що я футболіст, тому переживаю за ноги.

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Мені сказали, що коли закінчу з футболом, мене потренують, і я піду на турнір. Витримую три тренування на день, значить є порох", – сказав Селезньов у ефірі YouTube-каналу ФК Минай.

Нагадаємо, влітку досвідчений форвард перебрався у Минай. В першій половині сезону Селезньов провів за закарпатський клуб 16 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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