Захисник Шахтаря Андрій Булеза залишається у Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".

Минай підписав нові контракти з двома гравцями

19-річний футболіст виступатиме за команду Володимира Шарана у наступному сезоні на правах оренди.

Нагадаємо, Булеза – вихованець Академії Шахтаря. У 2021-му та 2022-му роках проходив міжсезонну підготовку з першою командою "гірників", але так і не зіграв за неї. У березні 2023-го був орендований Минаєм, за який і дебютував в УПЛ, ставши наймолодшим гравцем закарпатців в елітному дивізіоні (вийшов на поле у віці 19 років 1 місяця та 9 днів). Минулого сезону провів за "лисів" 14 матчів і відзначився 1 асистом.

Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

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