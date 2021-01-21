Минай підсилився вихованцем Динамо
12:06 - Читать на русском
Минай продовжує роботу на зимовому трансферному ринку.
Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Олександра Петрусенка.
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Жодні подробиці трансферу та особистого контракту не уточнюються. З 2016 по 2019 роки півзахисник виховувався у структурі Динамо, однак пробитися до першої команди киян не зміг. Після цього виступав за Гірник-Спорт – 31 матч та два асисти.
Основна позиція 22-річного Петрусенка – опорний півзахисник, проте він може зіграти і в захисті, і центрального півзахисника.
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