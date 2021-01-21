Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Олександра Петрусенка.

Минай ризикує не зіграти спаринг із Дебреценом через карантинні обмеження

Жодні подробиці трансферу та особистого контракту не уточнюються. З 2016 по 2019 роки півзахисник виховувався у структурі Динамо, однак пробитися до першої команди киян не зміг. Після цього виступав за Гірник-Спорт – 31 матч та два асисти.

Основна позиція 22-річного Петрусенка – опорний півзахисник, проте він може зіграти і в захисті, і центрального півзахисника.

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