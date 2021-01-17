Контрольний матч Миная із угорським Дебреценом через жорсткі обмеження з боку Угорщини.

Минай очікує на рішення Угорщини щодо дозволу на в'їзд на територію країни для проведення контрольного матчу.

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За інформацією meta-ratings, у випадку відмови український клуб замість запланованого товариського матчу із лідером чемпіонату Угорщини буде змушений задовольнитись двосторонньою зустріччю.

Додамо, що заключний етап підготовки футболістів Миная до весняної частини сезону пройде в Туреччині з 23-го січня по 6-е лютого, де вони зіграють шість спарингів.

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