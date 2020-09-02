Деталі контракту нападника з новачком УПЛ поки не розголошуються, але повідомлялось, що Шиндер підпише однорічну угоду.

Минай у товариському матчі впевнено здолав Ворсклу – дублем відзначився ветеран УПЛ

Форвард вже встиг дебютувати за Минай у контрольному матчі, відзначившись дублем у ворота Ворскли. Шиндер може дебютувати за новий клуб у поєдинку проти Олександрії, який запланований на наступний вікенд.

До слова, Антон відомий своїми виступами за Таврію, Шахтар, Чорноморець та Ворсклу. Шиндер останній сезон встиг відіграти за кордоном у складі Швабаха, який виступає у шостому німецькому дивізіоні (20 матчів, 12 голів). Також нападник відіграв 2 поєдинки у складі національної збірної України (2011-12 роки).

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