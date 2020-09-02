Детали контракта нападающего с новичком УПЛ пока не разглашаются, но сообщалось, что Шиндер подпишет однолетнее соглашение.

Минай в товарищеском матче уверенно одолел Ворсклу – дублем отметился ветеран УПЛ

Форвард уже успел дебютировать за Минай в контрольном матче, отметившись дублем в ворота Ворсклы. Шиндер может дебютировать за новый клуб в поединке против Александрии, который запланирован на следующий уикенд.

К слову, Антон известен своими выступлениями за Таврию, Шахтер, Черноморец и Ворсклу. Шиндер успел поиграть и за рубежом в составе Швабаха, выступающего в шестом немецком дивизионе (20 матчей, 12 голов). Также нападающий вызывался в сборную Украины и сыграл 2 поединка в составе "сине-желтых" в 2011-12 годах.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"