У контрольному поєдинку полтавська команда не встояла під натиском новачка УПЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Минай – Ворскла – 4:2

Голи: Гравець на перегляді, 23, Книш, 31, Шиндер, 64, 67, – Татарков, 17, Гравець на перегляді (аг.), 53

Гладкий відмовився від трансферу в Минай – у складі новачка УПЛ тренується інший екс-форвард збірної України

Паузу в УПЛ, викликану матчами збірних, представники чемпіонату України намагались заповнити з користю. Фіналіст Кубка України-2019/20 проводив підготовчий збір на Закарпатті, тому погодився провести спаринг з дебютантом елітного дивізіону. Обидві команди розпочали поєдинок експериментальним складом: зокрема у закарпатців у першому таймі вийшло лише четверо гравців основи, а у полтавців більшість команди складали гравці з дубля.

Першими забили підопічні Максимова – після комбінаційної атаки екс-захисник Львова Микита Татарков потужним ударом метрів з 15-ти відкрив рахунок у матчі. Та вже за шість хвилин форвард Миная (гравець на перегляді) парашутом з лівого флангу зрівняв, відправивши круголого у дальній кут. Ще до перерви Данило Книш, вийшовши сам на сам, вивів закарпатців вперед.

Після відпочинку на полі з'явились нові склади, однак забивати продовжили лише гравці Миная. Спочатку автоголом відзначився гравець на перегляді, а згодом Антон Шиндер оформив дубль – головою після подачі з кутового і на добиванні.

У Ворскли буде шанс на реванш – 2 вересня команди планують провести ще один контрольний поєдинок.

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