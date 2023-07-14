Закарпатці підшукують нових гравців, які зможуть посилити команду в новому сезоні і допомогти досягати поставлених цілей.

"Він може стати найдорожчим гравцем, якого ми продамо": президент Миная – про трансферну політику клубу

Як повідомляє Sport.ua, Минай планує підписати одразу трьох гравців. Керівництво націлилося на захисника ЛНЗ Ігоря Солдата, півзахисника Артура Ременяка та воротаря Іллю Ольхового зі Львова. Підписання футболістів вже затвердив головний тренер Миная Володимир Шаран.

Ілля Ольховий зіграв в трьох зустрічах за Львів, а Ременяк загалом провів за львівську команду 44 матчі і забив чотири голи. В активі Солдата 22 зустрічі за ЛНЗ, в яких він забив один м'яч та віддав три результативні передачі.

Бив суддю, сварився з Шустером, провокував фанатів суперника: шалений Лалатовіч повертається