"Рустама Ахмедзаде продали за 180 тисяч євро в Карабах. Наша політика така: ми беремо гравців безплатно. Як каже єврейська приказка: "За гроші кожен може, а спробуй без грошей". Петрусенко перейшов в Гонвед за 100 тисяч євро.

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Єгор Твердохліб? Зараз ведуться перемовини щодо нього, є пропозиції. Ми хочемо, щоб він коштував дорожче, ніж нам зараз пропонують. Ми говоримо конкретну ціну, яка нас влаштовує. Клуб небагатий, тому кожна копійка для нас важлива. Ми готові продавати, брати інших футболістів, формувати з них бюджетні кадри. Це основне із завдань нашого клубу. Твердохліб може стати найдорожчим гравцем, якого ми продамо", – розповів Пересоляк на ютуб-каналі Football Manager.

Нагадаємо, що півзахисник Єгор Твердохліб відіграв за Минай в 30 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

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