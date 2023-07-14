Закарпатцы подыскивают новых игроков, которые смогут усилить команду в новом сезоне и помочь добиваться поставленных целей.

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Как сообщает Sport.ua, Минай планирует подписать сразу трех игроков. Руководство нацелилось на защитника ЛНЗ Игоря Солдата, полузащитника Артура Ременяка и вратаря Илью Ольхового из Львова. Подписание футболистов уже утвердил главный тренер Миная Владимир Шаран.

Илья Ольховой сыграл в трех встречах за Львов, а Ременяк в общей сложности провел за львовскую команду 44 матча и забил четыре гола. В активе Солдата 22 встречи за ЛНЗ, в которых он забил один мяч и отдал три результативных передачи.

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