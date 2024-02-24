Форвард Колоса Кирило Попов перейшов у Минай, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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20-річний нападник виступатиме у закарпатській команді на правах оренди. Термін угоди – до кінця сезону-2023/24.

Нагадаємо, Попов – вихованець Динамо, у структурі якого перебував до вересня 2023 року. За основну команду "біло-синіх" так і не дебютував, а у складі Динамо U-19 забив 1 гол у 6 матчах Юнацької ліги УЄФА.

За Колос у поточному сезоні провів 4 матчі, без результативних дій. Його контракт з ковалівцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Минай на зимову паузу пішов на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 6 очок.

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