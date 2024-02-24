Форвард Колоса Кирилл Попов перешел в Минай, сообщает официальный сайт "лис".

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20-летний нападающий будет выступать в закарпатской команде на правах аренды. Срок соглашения – до конца сезона-2023/24.

Напомним, Попов – воспитанник Динамо, в структуре которого находился до сентября 2023 года. За основную команду "бело-синих" так и не дебютировал, а в составе Динамо U-19 забил 1 гол в 6 матчах Юношеской лиги УЕФА.

За Колос в текущем сезоне провел 4 матча, без результативных действий. Его контракт с ковалевцами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Минай на зимнюю паузу ушел на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 6 очков.

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