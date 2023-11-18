Замість Володимира Шарана, про відставку якого Минай оголосив напередодні, команду очолив 42-річний Желько Любеновіч. Термін угоди наразі невідомий, але сербський фахівець вже дав перший коментар у новому статусі.

Минай офіційно звільнив Шарана – відомо, хто може очолити аутсайдера УПЛ

"Дуже радий, що після трьох років повернувся працювати в Україну. Я приїздив сюди щороку, вчився на ліцензію PRO. Тож я нікуди не йшов. Я був тут, разом з Україною. Скажу, що готовий до цієї роботи, чекав цього шансу.

Впевнений, що я впораюся. Зроблю все, щоб Минай залишився у Прем'єр-лізі", – заявив Любеновіч, який свого часу виступав в УПЛ за Таврію, Зорю, Олександрію і Кривбас.

Після завершення кар'єри гравця у 2018 році Желько Любеновіч працював тренером-селекціонером Зорі, був помічником наставника у складі U-19. Останнім місцем його роботи був сербський Железнічар Панчево (асистент головного тренера), який він покинув у червні 2022 року, і з того часу залишався без роботи.

Нагадаємо, Минай посідає останнє місце УПЛ. Закарпатці набрали лише 6 очок у 14-ти матчах, не здобувши жодної перемоги.