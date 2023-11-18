Вместо Владимира Шарана, об отставке которого Минай объявил накануне, команду возглавил 42-летний Желько Любенович. Срок контракта – до лета 2025 года. Сербский специалист уже дал первый комментарий в новом статусе.

Минай официально уволил Шарана – известно, кто может возглавить аутсайдера УПЛ

"Очень рад, что после трех лет вернулся работать в Украину. Я приезжал сюда каждый год, учился на лицензию PRO. Так что я никуда не уходил. Я был здесь, вместе с Украиной. Скажу, что готов к этой работе, ждал этого шанса.

Уверен, что справлюсь. Сделаю все, чтобы Минай остался в Премьер-лиге", – заявил Любенович, в свое время выступавший в УПЛ за Таврию, Зарю, Александрию и Кривбасс.

После завершения карьеры игрока в 2018 году Желько Любенович работал тренером-селекционером Зари, был помощником наставника в составе U-19. Последним местом его работы был сербский Железничар Панчево (ассистент главного тренера), который он покинул в июне 2022 года и с тех пор оставался без работы.

Напомним, Минай занимает последнее место УПЛ. Закарпатцы набрали всего 6 очков в 14-ти матчах, не одержав ни одной победы.