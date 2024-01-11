Український півзахисник Зорі Даниїл Алефіренко може покинути луганський клуб вже найближчим часом, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 23-річний вінгер досягнув попередньої домовленості про перехід у Колос. Сторони вже погодили умови особистого контракту. Зазначається, що ковалівці виграли конкуренцію у Кривбаса, Руха та Олександрії, які також робили конкретні пропозиції щодо трансферу футболіста.

До слова, раніше Зоря пропонувала Даниїлу новий контракт (чинний спливає 30 червня 2024 року), однак він не влаштував гравця.

Нагадаємо, Алефіренко – вихованець Металіста. На дорослому рівні дебютував за Зорю. Другу половину минулого сезону провів в оренді у Чорноморці. У поточній кампанії зіграв за луганців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Transfermarkt оцінює Даниїла у 600 тисяч євро.

Колос пішов на зимову паузу на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

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