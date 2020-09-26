Киевляне между матчами Лиги чемпионов встречаются с Минаем в четвертом туре украинской Премьер-лиги. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Минай – Динамо стартует в 14:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Минай – Динамо: анонс матча УПЛ

Динамо после трех туров занимает вторую строчку турнирной таблицы, потеряв очки против Десны. На неделе команда Мирчи Луческу сделала большой шаг к групповому этапу Лиги чемпионов – обыграла на выезде Гент. Перед ответным матчем киевляне играют с Минаем, который дебютировал в УПЛ сенсационной победой над Александрией, но в предыдущем туре уступил Олимпику.

Минай пошел навстречу Динамо и согласился провести домашний матч в Киеве, чтобы "бело-синие" не ехали на Закарпатье и поберегли силы ко второму поединку плей-офф Лиги чемпионов. Кроме этого, тренерский штаб Динамо применил активную ротацию в полузащите и атаке – по сравнению с предыдущим матчем только Супряга сохранил место в основе. С первых минут начинают Цыганков и Вербич, впервые с июня в старте появляется Дуэлунд.

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Стартовые составы команд

Минай: Попович – Меличенко, Лопиренок, Павлиш, Матич, Сакив – Кожанов, Ткачук, Нуриев, Пиняшко – Шиндер.

Запасные: Каниболоцкий, Капаррос, Кныш, Маткобожик, Снижко, Шпак, Маембе, Ахмедзадзе, Голодюк.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Дуэлунд, Вербич – Супряга.

Запасные: Бойко, Шабанов, Сидорчук, Буяльский, Караваев, Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили, Соль.

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