Верес непогано стартував у новому сезоні, здобувши три перемоги в чотирьох турах. При цьому команда Юрія Вірта демонструвала хороший футбол – так, вона грала другим номером, але завжди створювала кілька якісних моментів. Власне, зараз рівняни йдуть на четвертій позиції за очікуваними голами, поступаючись тільки Динамо, СК Дніпру-1 та Ворсклі. За очікуваними очками "народний клуб" взагалі в топ-3.

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Ніби в нагороду за такий старт, Верес отримав право грати на рідному реконструйованому Авангарді. Бажання перемогти на оновленій арені було величезним – втім, воно вилилось у бойову нічию з Рухом і поразку Металісту. Остання невдача розлютила головного тренера, причому найбільше Юрію Вірту не сподобалось ставлення підопічних до справи. Також він навряд чи може бути задоволений роботою в обороні – Верес йде п'ятим з кінця за показником очікуваних пропущених.

Саме в такому становищі рівняни підходять до протистояння з Минаєм. Закарпатці зірок з неба теж не хапають, здобувши всього одну перемогу в сезоні, не вигравши жодного матчу в попередніх трьох турах і не забивши в них жодного гола (щоправда, там була гра проти Динамо). Тим не менш, "солодким пиріжечком" команду Володимира Шарана не назвати – "лисиці" тримаються в середині таблиці УПЛ за показником очікуваних пропущених, тримаючись на одному рівні з динамівцями.

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Володимир Шаран не відходить від власного стилю, намагаючись побудувати свою стару Олександрію. Минай пропонує суперникам велику кількість єдиноборств, ставить "автобус" біля власного штрафного й намагається вилітати в швидкі контратаки через довгі закидання. Для успішних результатів у матчах проти лідерів чемпіонату закарпатцям поки не вистачає кадрів, але з усіма іншими вони грають на рівних.

Кадрова ситуація

Травмовані: Є. Пасіч (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Верес

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін – Хахльов, Вітенчук – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мірошник, Квасний – Кльоц, Кучеров – Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Веселого матчу очікувати точно не варто. Обидві команди намагаються віддати ініціативу супернику, аби ловити його на контратаках. Зараз же на них тисне необхідність перервати безвиграшну серію. Рано чи пізно комусь доведеться піти уперед – втім, слабкість оборони Вереса компенсується слабенькою атакою Миная.

На протилежному краю поля все навпаки – рівняни краще атакують, однак закарпатці досить сильні в захисті. В таких умовах цілком реальною є нічия. Можливо, навіть нульова.

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