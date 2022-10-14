Верес неплохо стартовал в новом сезоне, одержав три победы в четырёх турах. При этом команда Юрия Вирта демонстрировала весьма хороший футбол – да, она играла вторым номером, но всегда создавала несколько голевых моментов. Собственно, сейчас ровенчане идут на четвёртой позиции по ожидаемым голам, уступая только Динамо, СК Днепру-1 и Ворскле. По ожидаемым очкам "народный клуб" вообще в топ-3.

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Будто в награду за такой старт, Верес получил право играть на родном реконструированном Авангарде. Желание победить на обновленной арене было огромным – впрочем, оно вылилось в боевую ничью с Рухом и поражение Металлисту. Последняя неудача разозлила главного тренера, причем больше всего Юрию Вирту не понравилось отношение подопечных к делу. Также он вряд ли может быть доволен работой в обороне – Верес идёт пятым с конца по показателю ожидаемых пропущенных.

Именно в таком положении ровенчане подходят к противостоянию с Минаем. Закарпатцы звёзд с неба тоже не хватают, одержав всего одну победу в сезоне, не выиграв ни одного матча в предыдущих трёх турах и не забив в них ни одного гола (правда, там была игра против Динамо). Тем не менее, "сладким пирожочком" команду Владимира Шарана не назвать – "лисы" держатся в середине таблицы УПЛ по показателю ожидаемых пропущенных, держась на одном уровне с динамовцами.

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Владимир Шаран не отходит от собственного стиля, пытаясь построить свою старую Александрию. Минай предлагает соперникам большое количество единоборств, ставит "автобус" возле своей штрафной и пытается вылетать в быстрые контратаки через длинные забросы. Для успешных результатов в матчах против лидеров чемпионата закарпатцам пока не хватает кадров, но со всеми остальными они играют на равных.

Кадровая ситуация

Травмированы: Е. Пасич (Верес)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Верес

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлёв, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный – Клёц, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Весёлого матча ожидать точно не стоит. Обе команды пытаются отдать инициативу сопернику, чтобы ловить его на контратаках. Сейчас же на них давит необходимость прервать безвыигрышную серию. Рано или поздно кому-то придется пойти вперёд – впрочем, слабость обороны Вереса компенсируется слабенькой атакой Миная.

На противоположном краю поля всё наоборот – ровенчане лучше атакуют, однако закарпатцы достаточно сильны в защите. В таких условиях вполне реальной является ничья. Возможно, даже нулевая.

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