Дніпро-1 та Минай зіграють матч третього туру УПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Минай – СК Дніпро-1 стартує о 13:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна безпосередньо в цій новині через Youtube-канал УПЛ ТБ.

У Закарпатті відбудеться матч третього туру української Прем'єр-ліги, в якому Минай приймає СК Дніпро-1. У минулих двох турах підопічні Шарана двічі поступилися: Динамо (1:4) та ЛНЗ (0:3). Дніпро-1 пропускав матч першого туру, а в другому здобув мінімальну перемогу над Поліссям із Житомира (2:1).

Варто зазначити, що в стартовий склад Миная повертається Олександр Бандура, який вже відсидів матч дискваліфікації за червону картку в грі першого туру проти Динамо. За СК Дніпро-1 в УПЛ дебютують новачки – Кучер поставив в склад і Філіппова, і Лєднєва, які нещодавно приєдналися до команди.

Минай – СК Дніпро-1 і ще два матчі УПЛ. Анонс

Стартові склади команд

Минай: Бандура, Нємчанінов, Кравчук, Чуєв, Солдат, Рогозинський, Вітенчук, Петько, Панасенко, Твердохліб, Одарюк

Дніпро-1: Кінарейкін, Каплієнко, Кравець, Сарапій, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Піхаленок, Білл, Лєднєв, Філіппов.