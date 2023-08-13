В рамках 3-го туру УПЛ 2023/24 Минай зіграє зі СК Дніпро-1, Ворскла приймає Зорю, а Кривбас зустрінеться з ЛНЗ. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

Минай – СК Дніпро-1

Матч Минай – СК Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 13-го серпня, на стадіоні "Минай Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

СК Дніпро-1 підходить до зустрічі в ненайкращому стані. Причому це стосується як психології, так і фізичних кондицій. Підопічні Олександра Кучера проводять третій матч за сім днів, Третьяков отримав пошкодження в Празі, а Піхальонок посеред тижня застудився. Тренер згадував ще й про отруєння 2-тижневої давнини – від нього ще не до кінця оговтались. Досі не набрав форму Сваток.

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Крім того, команда залишилась без Довбика, що вилилось у безнадійний розгром від Славії. Втім, криза СК Дніпра-1 пов'язана не тільки з кадрами й кондиціями – тактичні експерти б'ють на сполох, адже тактика в грі "спортклубівців" без Піхальонка практично відсутня. Немає навіть нових ідей.

У матчі з Поліссям на вістрі атаки діяв Третьяков, а на Славію поставили новачка Філіппова (хоча на зборах награвали Гуцуляка). Обох намагались використовувати так же, як Довбика – це завершилось прогнозованим фіаско, хоча дніпровці таки перемогли завдяки випадковому лонгшоту Бабенка. Взагалі, по всіх параметрах тактичний малюнок гри СК Дніпра-1 поки що виглядає вкрай слабко.

Це – шанс для Миная. Закарпатці непогано розпочали новий сезон, створивши колосальні проблеми для Динамо завдяки інтенсивному пресингу. Та й оборонялась команда класно, сміливо зустрічаючи киян між лініями. "Лисиці" все одно пропустили чотири голи, але з таким футболом підопічні Володимира Шарана можуть заскочити високо.

Втім, вже у наступному матчі Минай згорів ЛНЗ, створивши обмаль моментів і пропустивши ще три голи. Коуч закарпатців заявив, що не робить з цього трагедії, адже чемпіонат тільки розпочався – поразку ж він списав на дискваліфікацію основного воротаря й втому після тривалої подорожі поїздом. Також йому не сподобалось налаштування гравців.

Нині ж Минай свіжий, а домашній розгром від новачка УПЛ мав завести команду. Та і Бандура повернувся. Саме тому СК Дніпро-1 варто готуватись до непростого матчу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кемкін, Воробчак, Колесник – Третьяков (під питанням), Мірошніченко (під питанням), Волинець

Дискваліфіковані: Гуцуляк (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Минай – СК Дніпро-1

Минай: Бандура – Кравчук, Нємчанінов, Солдат – Дмитрук, Панасенко, Вітенчук, Булеза – Твердохліб, Одарюк – Вишневський

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Пасіч, Сарапій, Адамюк, Каплієнко – Рубчинський, Бабенко – Лєднєв, Піхальонок, Бланко – Філіппов

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 беззаперечним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу "спортклубівців" становить всього 1.30. Шанси Миная на звитягу оцінили коефіцієнтом 11.00. На нічию дають кф 5.70.

Фахівці очікують на результативний матч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.64, аналогічний тотал менше – 2.22. Гол Олександра Філіппова помножить вашу ставку на 2.20, а Олега Вишневського – на 4.00.

Ворскла – Зоря

Матч Ворскла – Зоря відбудеться сьогодні, 13-го серпня, у Полтаві на стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Ворскла поки що справляє гнітюче враження. Полтавці безславно вилетіли з єврокубків, не продемонструвавши нічого цікавого на тлі Діли – під пресингом грузинів "зелено-білі" попливли, та і Віктор Скрипник перемудрив з тактикою у матчі-відповіді. Подальший розгром від Руха шокував рахунком та простотою пропущених голів, однак у ворсклян просто не було сил на цей поєдинок.

Команда постраждала через довгу дорогу з Горі до Львова, адже замовити чартер було занадто дорого для клубу. Кадрів теж не вистачає – посилення у полтавців ніби і присутнє, але без вау-ефекту. Молоді легіонери ще не зігрались, а конкретно Сантана допускає занадто багато помилок в обороні. Все це призвело до перемовин Віктора Скрипника з керівництвом, після яких навіть з'явились чутки щодо відставки.

Втім, поки що коуч на місці, а Ворскла відпочила й жадає перемоги. Суперник у "зелено-білих" непростий, однак прямо зараз його точно можна бити – Зоря під керівництвом Ненада Лалатовіча досі йде без очок. Цікаво, що поразки луганців у перших двох турах пройшли за однакового сценарію.

І з Рухом, і з Кривбасом команда проводила добротний перший тайм, забиваючи ранній гол, однак по перерві все розвалювалось. Зорю просто виносили, причому вдруге поспіль доводилось догравати вдесятьох. Такий собі старт чемпіонату – втім, колективу зараз явно бракує глибини складу. Герреро, Чурко й Бутко близькі до повернення у стрій, причому Герреро вже ніби-то й відновився.

Ненаду Лалатовічу висували претензію щодо неправильного розподілу сил на дистанції матчу, однак про фізичні кондиції неприпустимо говорити без даних з трекерів – візуально оцінити форму нереально. До того ж, у поєдинку з Кривбасом довелося грати за шаленої спеки. У тактичному ж плані Зоря нагадає свою торішню версію, тільки менш зіграну й без суперпросувань із центру поля.

Загалом, робити висновки по луганцях зарано. Вони все ще дуже небезпечні. Особливо для нинішньої Ворскли.

Кадрова ситуація

Травмовані: Данченко, Бутко, Герреро (під питанням), Чурко, Мацапура (усі – Зоря)

Дискваліфіковані: Гулько (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Зоря

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Бацула – Скляр – Кравчук, Юрченко, Кане – Степанюк

Зоря: Сапутін – Кирюханцев, Жордан, Батагов, Вантух – Мишньов, Волошин, Дришлюк – Антюх, Алефіренко, Русин

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Зорю фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу луганського клубу – 2.27. Шанси Ворскли на звитягу оцінили значно нижче – такий результат має коефіцієнт 3.10. На нічию дають кф 3.65.

Фахівці плекають надію на результативний матч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.81, аналогічний тотал менше – 2.03. Гол Даниїла Алефіренка помножить ставку на 3.00, а Руслана Степанюка – на 3.20.

Кривбас – ЛНЗ

Матч Кривбас – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 13-го серпня, у Кривому Розі на стадіоні "Гірник". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Юрій Вернидуб не зраджує принципам, граючи у свій типовий футбол. Простий, жорсткий, з матюками на адресу арбітра – але інтенсивний і дуже незручний для суперників. Поразка від Олександрії в першому турі виявилась прикрою випадковістю (мала бути нічия), а от винос Зорі тиждень тому яскраво продемонстрував чесноти його Кривбаса. Підопічні витримали 36-градусну спеку, відігрались з пенальті до перерви, а в другому таймі переїхали значно складніших у тактичному плані луганців.

Такий стиль може не подобатись, однак він приносить результат. Принаймні, приносив у попередньому сезоні. Для поєдинку проти ЛНЗ його може вистачити з головою. Хоча було б несправедливо говорити про Кривбас, як про колгосп – тут вистачає грамотних тактичних рішень і розумних футболістів, здатних якісно працювати між лініями.

Недооцінювати ЛНЗ теж не слід. Тиждень тому новачок УПЛ вчинив розгром досвідченим минайцям, причому на їхньому полі й за 34-градусної спеки. Сценарій був таким же, як і у Кривбаса – витримали перший тайм і порвали на контратаках в другому. Тобто, команда добре готова у фізичному плані.

Хоча тактикою черкащан не все так просто. Підопічні Олександра Ковпака у поєдинку з Чорноморцем демонстрували інтенсивний пресинг, а принципи гри ЛНЗ нагадують принципи Романа Григорчука. Не факт, що все працюватиме без травмованого Рибалки, але якісних футболістів із досвідом УПЛ у команді вистачає – саме тому ЛНЗ не слід недооцінювати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса, Шевченко – Рибалка

Дискваліфіковані: Семотюк (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – ЛНЗ

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Бізімана, Іліч – Задерака, Хомченовський, Луньов – Кожушко

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравський, Лопирьонок, Норенков – Хамелюк – Наумець, Бойко, Тищенко, Пасіч – Прядун

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Кривбас фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу криворізького клубу – 2.05. Шанси ЛНЗ на звитягу оцінили значно нижче – такий результат має коефіцієнт 3.75. Схожі цифри дають і на нічию (кф 3.55).

Фахівці не очікують гольової феєрії. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.08, аналогічний тотал менше – 1.77. Гол Олега Кожушка помножить ставку на 2.80, а Максима Прядуна – на 3.00.

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