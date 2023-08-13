Днепр-1 и Минай сыграют матч третьего тура УПЛ Стартовые составы команд и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Минай - СК Днепр-1 стартует в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно непосредственно в этой новости через Youtube-канал УПЛ ТВ.

В Закарпатье состоится матч третьего тура украинской Премьер-лиги, в котором Минай принимает СК Днепр-1. В прошлых двух турах подопечные Шарана дважды уступили: Динамо (1:4) и ЛНЗ (0:3). Днепр-1 пропускал матч первого тура, а во втором одержал минимальную победу над Полесьем из Житомира (2:1).

Стоит отметить, что в стартовый состав Миная возвращается Александр Бандура, уже отсидевший матч дисквалификации за красную карточку в игре первого тура против Динамо. За СК Днепр-1 дебютируют новички – Кучер поставил в состав и Филиппова, и Леднева, которые недавно присоединились к команде.

Минай - СК Днепр-1 и еще два матча УПЛ. Анонс

Стартовые составы команд

Минай : Бандура, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат, Рогозинский, Витенчук, Петько, Панасенко, Твердохлеб, Одарюк

Днепр-1 : Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Билл, Леднев, Филиппов