Минай – Маріуполь – 0:2 – відео голів та огляд матчу
16:50 - Читать на русском
Маріуполь на виїзді впевнено переграв Минай у рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Минай – Маріуполь на Футбол 24.
Олексій Кащук 45’
Олег Очеретько 73’
Олексій Кащук 81’
45’ Олексій Кащук
73’ Олег Очеретько
81’ Олексій Кащук
Перший тайм проходив майже без моментів, хоча ближче до перерви азовці активізувались та вийшли вперед – Кащук замкнув навіс Топалова з флангу. Минай міг відігратись у другому таймі, але Гончар не реалізував пенальті. Вже за 3 хвилини Кащук оформив дубль, а догравали гру команди в меншості – Ахмедзадзе та Очеретько завчасно покинули поле.
Маріуполь у меншості впевнено переміг Минай – азовці перервали 6-матчеву серію поразок
Таким чином, Маріуполь набрав 7 очок та залишився останнім, а Минай з 8 пунктами розташувався на чотирнадцятій сходинці.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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