Маріуполь на виїзді впевнено переграв Минай у рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Минай – Маріуполь на Футбол 24.

Перший тайм проходив майже без моментів, хоча ближче до перерви азовці активізувались та вийшли вперед – Кащук замкнув навіс Топалова з флангу. Минай міг відігратись у другому таймі, але Гончар не реалізував пенальті. Вже за 3 хвилини Кащук оформив дубль, а догравали гру команди в меншості – Ахмедзадзе та Очеретько завчасно покинули поле.

Маріуполь у меншості впевнено переміг Минай – азовці перервали 6-матчеву серію поразок

Таким чином, Маріуполь набрав 7 очок та залишився останнім, а Минай з 8 пунктами розташувався на чотирнадцятій сходинці.