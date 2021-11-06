В Ужгороді зустрічалися команди, які мали всього одну перемогу в чемпіонаті у поточному сезоні. Минай при цьому мав 13-матчеву безвиграшну серію у всіх турнірах, а Маріуполь програв 6 матчів поспіль. Словом, нічия у даному поєдинку не влаштовувала колективи.

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В перші 25 хвилин найяскравішими дійовими особами були Мирон Маркевич і Євген Селезньов, які сиділи поруч на трибуні. Мирон Богданович спостерігав за футболом з властивим для себе флегматизмом, а Женя активно коментував дії партнерів, встигаючи ще й відповісти на телефонні дзвінки (очевидно, з топ-клубів). На полі ж у цей період можна було пригадати тільки класний пас Мякушка з лівого флангу на 11 метрів під удар Кулієву – втім, Ельдар не зміг якісно обробити м'яч, завозившись і пробивши дуже неточно.

В другій половині першого тайму стало цікавіше. Так, Маріуполь міг відкрити рахунок на 26-й хвилині внаслідок подачі зі стандарту, після якої В'юнник бив з лівої у дотик. М'яч пішов у дальню дев'ятку, але влучив у поперечку! Минай на 32-й відповів вриванням Мякушка на край штрафного з навісом на лінію воротарського – втім, у метушні ніхто по воротах так і не вдарив. Маріуполь покарав за марнотратство перед самим свистком на перерву: Топалов виконав крос з лівого флангу, а Кащук замкнув – 1:0!

На початку другого тайму азовці виглядали значно активнішими за закарпатців. Так, вже на 50-й хвилині вони мали шанс заробити пенальті за гру рукою у виконанні Матіча – щоправда, навіть на відеоповторі важко сказати, чи перебував Міслав у межах штрафного (більш вірогідно, що так, але VAR не було). Анастасія Романюк вирішила, що фол стався за карним майданчиком.

На 60-й же хвилині гості мали забивати внаслідок прострілу з лівого флангу, який Пеньков вибив прямо на ногу Очеретько. Олег пробив з близької відстані, але влучив у Синьогуба!

В наступні 10 хвилин гра вирівнялась, але Минай моментів не створював взагалі. Азовці виглядали значно переконливіше, але на 73-й хвилині вони несподівано залишились у меншості! Команду підставив Очеретько, який у грубому підкаті врізав Синьогуба по нозі.

Окрилений цим фактом Минай пішов уперед, заробивши пенальті на 78-й хвилині. Рішення виглядало неоднозначним, адже м'яч влучив у притиснутий лікоть Стасюка. Зрівнювати рахунок з "позначки" несподівано пішов Гончар, однак замість тріумфу сталася катастрофа – Ігор бездарно пробив низом по центру. Турбаєвський легко спіймав м'яч, а у Євгена Селезньова почалася істерика.

Втім, це був лише початок фіаско. Ще через три хвилини Матіч обрізався перед власним штрафним, давши Кащуку можливість вийти віч-на-віч з Пеньковим. Олексій легко обіграв голкіпера й вистрілив у порожні ворота – 0:2! Розлючені вболівальники "лисів" після цього голу вибігли на поле, але до контакту з футболістами та зриву матчу справа не дійшла.

Господарі намагалися щось організувати на останніх хвилинах, але навіть забити гол престижу команді не вдалося. У компенсований час Ахмедзаде ще й червону картку отримав за іронічні коментування на адресу арбітрині.

Гості ж на 90-й хвилині могли й розгром влаштувати, однак Пеньков ногою парирував удар Мишньова з семи метрів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Маріуполя, якому вдалося перервати 6-матчеву безвиграшну серію й набрати 7 очок, хоча з останньої сходинки вони ще не піднялись. Минай, маючи 8 залікових балів, йде на 14-й позиції.

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