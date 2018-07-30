Міна: Заклався з Мессі та Суаресом на те, хто краще проб'є штрафний – кожного дня втрачав по 50 євро

Захисник Барселони Єррі Міна розповів про парі з форвардами Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, а також про свої часи в Барселоні.

"Я думав про погані речі. Думав, що все скінчено. Мені було так погано, що Коутінью і Паулінью намагалися підбадьорити мене. Вони говорили, що все буде в порядку.

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Звичайно я розумію, що на моїй позиції виступають чудові футболісти, але я всього лише хотів отримати хоча б хвилинку, щоб вразити всіх, але цього не сталося.

Кілька хвилин, які я все ж отримав, вийшли поганими. У мене нічого не виходило. Все йшло не так. Я навіть не міг віддати хороший пас на тренуванні.

Коли я тільки прийшов у команду, то побився об заклад з Мессі і Суаресом, щоб створити хорошу атмосферу. Суть парі: хто краще проб'є штрафний удар на тренуванні. Але кожен день я втрачав 50 євро.

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Я сміявся над цим, але по правді вони монстри, які можуть направити м'яч туди, куди треба. Вони великі гравці і чарівники.

Не знаю, що чекає мене попереду, але я спокійний. Мені 23 роки, і я ще довго можу грати в футбол", – цитує Міну Marca.