Мина: Поспорил с Месси и Суаресом на то, кто лучше пробьет штрафной – каждый день терял по 50 евро

Защитник Барселоны Йерри Мина рассказал о споре с форвардами Лионелем Месси и Луисом Суаресом, а также о своих временах в Барселоне.

"Я думал о плохих вещах. Думал, что все кончено. Мне было так плохо, что Коутиньо и Паулиньо пытались приободрить меня. Они говорили, что все будет в порядке.

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Конечно я понимаю, что на моей позиции выступают восхитительные футболисты, но я всего лишь хотел получить хотя бы минутку, чтобы впечатлить всех, но этого не случилось.

Несколько минут, которые я все же получил, вышли плохими. У меня ничего не получалось. Все шло не так. Я даже не мог отдать хороший пас на тренировке.

Когда я только пришел в команду, то заключил пари с Месси и Суаресом, чтобы создать хорошую атмосферу. Суть пари: кто лучше пробьет штрафной удар на тренировке. Но каждый день я терял 50 евро.

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Я смеялся над этим, но по правде они монстры, которые могут направить мяч туда, куда надо. Они великие игроки и волшебники.

Не знаю, что ждет меня впереди, но я спокоен. Мне 23 года, и я еще долго могу играть в футбол", – цитирует Мину Marca.