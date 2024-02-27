Дружина півзахисника збірної України дала зрозуміти, що війна в Україні серйозно позначилася на психологічному стані Руслана – незважаючи на це, він знаходить у собі сили грати в одному з найскладніших чемпіонатів Європи. В останній зустрічі з Удінезе хавбек Дженоа отримав лише 12 хвилин ігрового часу.

Дженоа з розкішним голом розбила Удінезе – Маліновський отримав крихти часу, "грифони" майже виконали завдання на сезон

"Знаю, через що ти проходиш, особливо в ці два роки. Коли ти виходиш на поле і віддаєш всі свої емоції і сили людям, які тебе підтримують. Я тебе дуже люблю, ти мій чемпіон", – написала Роксана Маліновська в Instagram і опублікувала фото свого чоловіка з прапором України після матчу Дженоа – Удінезе (2:0).