Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця 22 туру Favbet Ліги.

Півзахисник Колоса Вадим Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ за рішенням експертної ради, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Колос – Шахтар – 3:4 – відео голів та огляд матчу

33-річний хавбек забив 2 голи у ворота Шахтаря. Щоправда, це не дозволило Колосу здобути очки – ковалівці поступилися з рахунком 3:4. Мілько випередив чернігівця Олександра Філіппова, дніпрянина Олексія Чічікова, "гірника" Жуніора Мораєса та киянина Віталія Миколенка.

До слова, Мілько є випускником академії київського Динамо. В УПЛ він також виступав за Харків, Зорю, Ворсклу і Верес. У поточному чемпіонаті півзахисник зіграв 19 матчів.

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