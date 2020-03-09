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Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ

12:51 218 Читать на русском
Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
Вадим Мілько / ФК Колос

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця 22 туру Favbet Ліги.

37’ Вадим Мілько
67’ Віталій Гавриш
75’ Вадим Мілько
 
Тайсон 12’
Жуніор Мораєс 31’
Тете 60’
Жуніор Мораєс 81’
Маркос Антоніо 90+6’
12’ Тайсон
31’ Жуніор Мораєс
37’ Вадим Мілько
60’ Тете
67’ Віталій Гавриш
75’ Вадим Мілько
81’ Жуніор Мораєс
90+6’ Маркос Антоніо

Півзахисник Колоса Вадим Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ за рішенням експертної ради, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Колос – Шахтар – 3:4 – відео голів та огляд матчу

33-річний хавбек забив 2 голи у ворота Шахтаря. Щоправда, це не дозволило Колосу здобути очки – ковалівці поступилися з рахунком 3:4. Мілько випередив чернігівця Олександра Філіппова, дніпрянина Олексія Чічікова, "гірника" Жуніора Мораєса та киянина Віталія Миколенка.

До слова, Мілько є випускником академії київського Динамо. В УПЛ він також виступав за Харків, Зорю, Ворсклу і Верес. У поточному чемпіонаті півзахисник зіграв 19 матчів.

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Колос Колос Головне Вадим Мілько Вадим Мілько УПЛ Колос - Шахтар
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