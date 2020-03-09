toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Милько признан лучшим игроком 22 тура УПЛ

12:56 29 Читати українською
Милько признан лучшим игроком 22 тура УПЛ
Вадим Милько / ФК Колос

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 22 тура Favbet Лиги.

37’ Вадим Милько
67’ Виталий Гавриш
75’ Вадим Милько
 
Тайсон 12’
Жуниор Мораес 31’
Тете 60’
Жуниор Мораес 81’
Маркос Антонио 90+6’
12’ Тайсон
31’ Жуниор Мораес
37’ Вадим Милько
60’ Тете
67’ Виталий Гавриш
75’ Вадим Милько
81’ Жуниор Мораес
90+6’ Маркос Антонио

Полузащитник Колоса Вадим Милько признан лучшим игроком 22 тура УПЛ по решению экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Колос – Шахтер – 3:4 – видео голов и обзор матча

33-летний хавбек забил 2 гола в ворота Шахтера. Правда, это не позволило Колосу одержать очки – ковалевцы уступили со счетом 3:4. Милько опередил черниговца Александра Филиппова, днепрянина Алексея Чичикова, "горняка" Жуниора Мораеса и киевлянина Виталия Миколенко.

К слову, Милько является выпускником академии киевского Динамо. В УПЛ он также выступал за Харьков, Зарю, Ворсклу и Верес. В текущем чемпионате полузащитник сыграл 19 матчей.

"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса

blog_ava
Ювентус – Интер: Сарри отцепил претендента на Скудетто, а Дибала затмил Роналду, который из кожи вон лез в 1000-м матче
02:45
777
Теги
Колос Колос Вадим Милько Вадим Милько УПЛ Колос - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
30
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук