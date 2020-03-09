Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 22 тура Favbet Лиги.

Полузащитник Колоса Вадим Милько признан лучшим игроком 22 тура УПЛ по решению экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Колос – Шахтер – 3:4 – видео голов и обзор матча

33-летний хавбек забил 2 гола в ворота Шахтера. Правда, это не позволило Колосу одержать очки – ковалевцы уступили со счетом 3:4. Милько опередил черниговца Александра Филиппова, днепрянина Алексея Чичикова, "горняка" Жуниора Мораеса и киевлянина Виталия Миколенко.

К слову, Милько является выпускником академии киевского Динамо. В УПЛ он также выступал за Харьков, Зарю, Ворсклу и Верес. В текущем чемпионате полузащитник сыграл 19 матчей.

"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса