Аль-Хіляль може похизуватися ледь не найкращими новачками шаленого вікна у саудівців.

Черговим зірковим придбанням "лідерів" офіційно став 28-річний півзахисник Сергєй Мілінковіч-Савіч.

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Лаціо отримає за серба 40 млн євро. "Орли" роками відкидали значно щедріщі пропозиції, але тепер були змушені погоджуватися, бо наступного літа Мілінковіч-Савіч ставав вільним агентом. З Аль-Хілялем хавбек підписав контракт на 3 роки, за кожен з яких заробить 20 млн євро. Серб відіграв за Лаціо 7 сезонів – 341 матч, 69 голів та 59 результативних передач.

Для Аль-Хіляля це третій гучний трансфер літа. Нещодавно до "лідерів" приєднались Каліду Кулібалі (Челсі) та Рубен Невеш (Вулверхемптон).

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