Аль-Хиляль может похвастаться едва ли не лучшими новичками безумного окна у саудовцев.

Очередным звездным приобретением "лидеров" официально стал 28-летний полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

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Лацио получит за серба 40 млн евро. "Орлы" годами отвергали значительно более щедрые предложения, но теперь были вынуждены соглашаться, потому что следующим летом Милинкович-Савич становился свободным агентом. С Аль-Хилялем хавбек подписал контракт на три года, за каждый из которых заработает 20 млн евро. Серб отыграл за Лацио 7 сезонов – 341 матч, 69 голов и 59 результативных передач.

Для Аль-Хиляля это третий громкий трансфер лета. Недавно к "лидерам" присоединились Калиду Кулибали (Челси) и Рубен Невеш (Вулверхэмптон).

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