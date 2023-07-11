Хавбек Ліверпуля Джордан Хендерсон вважає, що йому рано покидати АПЛ і їхати за грошима на Близький Схід.

Джеррард очолив Аль-Іттіфак і намагається запросити у свою команду зірок з Європи. Пріоритетним варіантом на підсилення став Хендерсон, якому свого часу Стіві Джі передав капітанську пов'язку в Ліверпулі.

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Втім, нинішній лідер Ліверпуля відмовив колишньому, повідомляє Daily Mail. Хендерсон не хоче їхати в Саудівську Аравію на цьому етапі кар'єри. 33-річний хавбек вважає, що може бути корисним в АПЛ.

Додамо, що Хендерсон провів за Ліверпуль 12 сезонів, виграв 8 титулів і став справжньою легендою. Джордану залишається 8 ігор до гросмейстерської позначки – 500 матчів за "червоних".