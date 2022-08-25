Мілік приїхав на медогляд для Ювентуса
17:06 - Читать на русском
Польський форвард Аркадіуш Мілік завершує трансфер до "Старої Синьйори".
Мілік прилетів у Турин, щоб пройти медогляд перед трансфером у Ювентус, повідомляє пресслужба клубу. Поляк переходить з Марселя на правах оренди.
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Ювентус заплатить два мільйони євро зараз і має право викупу за 8 млн. Марсель така пропозиція влаштувала – французький клуб розвантажує склад.
Мілік грав у Серії А за Наполі, забивши 38 голів за 4 сезони. Останні півтора року поляк захищав кольори Марселя: 30 голів у 55 матчах.
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