Мілік прилетів у Турин, щоб пройти медогляд перед трансфером у Ювентус, повідомляє пресслужба клубу. Поляк переходить з Марселя на правах оренди.

Маліновський погодився перейти в Марсель

Ювентус заплатить два мільйони євро зараз і має право викупу за 8 млн. Марсель така пропозиція влаштувала – французький клуб розвантажує склад.

Мілік грав у Серії А за Наполі, забивши 38 голів за 4 сезони. Останні півтора року поляк захищав кольори Марселя: 30 голів у 55 матчах.