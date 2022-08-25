Милик прилетел в Турин, чтобы пройти медосмотр перед трансфером в Ювентус, сообщает пресс-служба клуба. Поляк переходит из Марселя на правах аренды.

Малиновский согласился перейти в Марсель

Ювентус заплатит два миллиона евро сейчас и имеет право выкупа за 8 млн. Марсель такое предложение устроило – французский клуб разгружает состав.

Милик играл в Серии А за Наполи, забив 38 голов за 4 сезона. Последние полтора года поляк защищал цвета Марселя: 30 голов в 55 матчах.