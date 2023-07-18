Нещодавно бос Миная заявив, що йому зараз важко дивитися на 38-річного екс-футболіста. На думку Валерія Пересоляка, Мілевському потрібна допомога. Схоже, ці слова Артему не надто сподобалися.

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"До речі, раз така справа, може, Валерій знову зробить ставку на мінус 3/5? Не чіпайте мене, Пересоляк, а то всі дізнаються цікаву історію. Помічники усі довкола на словах. Не пишіть всіляке, а то я напишу, буде весело", – зазначив Мілевський в Instagram.

Нагадаємо, саме Минай став останнім клубом у кар'єрі колишнього форварда збірної України. У складі закарпатської команди Артем зіграв 10 матчів, голів не забивав.

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