Недавно босс Миная заявил, что ему сейчас тяжело смотреть на 38-летнего экс-футболиста. По мнению Валерия Пересоляка, Милевскому нужна помощь. Похоже, эти слова Артему не очень понравились.

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"Кстати, раз такое дело, может, Валерий опять поставит ставку на минус 3/5? Не трогайте меня, Пересоляк, а то все узнают интересную историю. Помощники все вокруг на словах. Не пишите всякое, а то я напишу, будет весело" , – отметил Милевский в Instagram.

Напомним, именно Минай стал последним клубом в карьере бывшего форварда сборной Украины. В составе закарпатской команды Артем сыграл 10 матчей, голов не забивал.

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