Мілевський і його агент Панков затролили Динамо через трансфер Соля – ветеран грає результативніше

Відомий агент Олександр Панков порівняв свого клієнта Артема Мілевського з новачком київського Динамо Франом Солем.

"Кабан зіграв 170 хвилин і зробив 3 асисти. Невдовзі розпочнеться другий збір. А скільки забив і віддав Соль за 5 ігор на зборах в Іспанії?", – іронічно написав Панков у своєму Instagram.

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Пізніше репост цього допису зробив і сам Мілевський. Відзначимо, що вихованець київського Динамо повернувся в Динамо-Брест і перебуває на зборах, під час яких взяв участь у трьох спарингах і відзначився трьома передачами.

Натомість Фран Соль, за якого "біло-сині" заплатили орієнтовно 3,25 млн євро, у складі українського гранда за 5 матчів у Марбельї результативними діями не відзначився.