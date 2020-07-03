Динамо Брест з Мілевським на останніх хвилинах врятувало нічию у матчі з аутсайдером чемпіонату

У поєдинку 16-го туру білоруської Вищої ліги Смолевичі на власному полі дали бій брестському Динамо. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футол 24".

Чемпіонат Білорусі, 2019/20, 16-й тур

Смолевичі – Динамо Брест – 3:3

Голи: Вакуліч, 48, Мухамедов, 56 (пен.), Бутаревич, 79 – Жевнєров, 3 (аг.), Павловець, 42, Гордійчук, 81 (пен.)

Нойок потрапив у лікарню – в Динамо Брест підозрюють спалах коронавірусу

Динамо у разі успіху могло впритул наблизитись до лідера чемпіонату – БАТЕ. Підопічні Сергія Ковальчука одразу взялись до справи і вже на перших хвилинах змусили помилитись захисників суперника – Едуард Жевнєрова зрізав м'яч у власні ворота. Під кінець тайму перевагу гостей подвоїв Олександр Павловець і Динамо пішло на перерву з комфортною перевагою у рахунку.

Одразу після відпочинку Смолевичі зусиллями Олексія Вакуліча один гол відквитали, а згодом з пенальті забили вдруге і відновили статус-кво. На 79-й хвилині запахло сенсацією – один з аутсайдерів білоруської першості втретє забив у ворота чемпіона. Та вже за дві хвилини брестчани отримали право на пенальті і змогли зрівняти. Як наслідок, бойова нічия, яка залишила Динамо на четвертій сходинці.

До слова, весь матч за брестську команду провів наш Артем Мілевський. Ще двоє українців – Олександр Нойок і Євген Хачеріді – не потрапили навіть у запас: перший перебуває у лікарні з пневмонією, у іншого – підозра на коронавірус.

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах