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Нойок потрапив у лікарню – в Динамо Брест підозрюють спалах коронавірусу

2 липня 17:17 - Читать на русском
Нойок потрапив у лікарню – в Динамо Брест підозрюють спалах коронавірусу
Олександр Нойок / ФК Динамо Брест

Український легіонер білоруського клубу Олександр Нойок шпиталізований з неприємним діагнозом.

Кілька гравців брестського Динамо заразились коронавірусом, повідомляє канал "Родны футбол. Футбол Беларусi" у соціальній мережі Telegram.

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На даний момент відомо, що як мінімум у трьох футболістів підозра на COVID-19. Один з лідерів команди Олександр Нойок у даний момент перебуває у лікарні з пневмонією. Точної інформації про інших хворих у команді поки немає.

Нагадаємо, Динамо після 15 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі шосту сходинку, набравши 25 очок. Від лідера першості – БАТЕ – їх відділяє п'ять пунктів.

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Теги
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