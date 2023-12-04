Колишній нападник збірної України Артем Мілевський потроху повертається до нормального життя. 38-річний екс-футболіст у своїх соцмережах виклав фото з Київської опери, яку він відвідав напередодні.

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"Зміна картинки. Прийшли подивитись на покоління NEXT", – підписав світлини Артем.

На його пост вже відреагували екс-партнер по Динамо Георгій Бущан, залишивши у в коментарях смайлик з оплесками, та Євген Селезньов, який відвісив Мілі комплімент: "Мужчина".

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Згодом його поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Рятувати екс-зірку збірної України зібралась зіркова компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв, Ігор Суркіс та інші), однак Мілевський не хотів йти на контакт і ігнорував всі спроби йому допомогти. Зрештою скандального екс-форварда вдалось ушпиталити – повідомлялось, що Артем навіть був у комі. Витрати на лікування взяв на себе власник Динамо Ігор Суркіс.

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