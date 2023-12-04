Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский понемногу возвращается к нормальной жизни. 38-летний экс-футболист в своих соцсетях выложил фото из Киевской оперы, которую он посетил накануне.

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"Смена картинки. Пришли посмотреть на поколение NEXT", – подписал фотографии Артем.

На его пост уже отреагировали экс-партнер по Динамо Георгий Бущан, оставив в в комментариях смайлик с аплодисментами, и Евгений Селезнев, который отвесил Миле комплимент: "Мужчина".

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Впоследствии его появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имел серьезные проблемы со здоровьем. Спасать экс-звезду сборной Украины собралась звездная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки ему помочь. В конце концов скандального экс-форварда удалось госпитализировать – сообщалось, что Артем даже был в коме. Расходы на лечение взял на себя владелец Динамо Игорь Суркис.

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