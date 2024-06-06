Довбик та Судаков можуть опинитися в одному клубі – для українців звільнять місця, продавши лідерів
Наполі націлився на нападника Жирони Артема Довбика та півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.
Неаполітанці з новим тренером Антоніо Конте планують трансферне вікно з урахуванням того, що деякі лідери команди можуть піти.
Наполі офіційно оголосив про призначення Конте
Як інформує Napoli Magazine, Віктор Осімхен зацікавив ПСЖ і Арсенал. Навряд чи Наполі зможе втримати нігерійця бодай ще на сезон. Коли Осімхен остаточно ухвалить рішення щодо свого майбутнього, Наполі розпочне перемовини з Жироною щодо Артема Довбика. Саме в українському нападнику бачать ідеальну заміну нігерійцю.
Влітку неаполітанців має покинути і Пйотр Зєліньскі. Його відхід італійська команда спробує компенсувати шляхом трансферу Георгія Судакова. Незабаром Наполі розпочне перемовини з Шахтарем, оскільки хоче закрити перехід Судакова раніше, ніж Довбика.
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