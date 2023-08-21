Колишні українські футболісти Артем Мілевський та Артем Федецький спробували себе у кіно.

Артем Мілевський та Артем Федецький знялися у фільмі "Довбуш" українського режисера Олеся Саніна. Прем'єра стрічки відбудеться на День незалежності – 24 серпня, а екс-футболісти вирішили заінтригувати глядачів кумедним промо зі своєю участю.

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Тезки отримали епізодичні ролі, але які саме – поки невідомо. Відео ролика гравці виклали на своїй сторінках у соціальній мережі Instagram, прикріпивши посилання на трейлер до стрічки.

До слова, у фільмі йдеться про історичну постать Олексія Довбощука, знаного як Довбуш. Зйомки розпочались ще до війни – у 2018 році, а бюджет становив понад 120 мільйонів гривень, з яких 65 мільйонів – державне фінансування.

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