Мілевський вийшов із депресії, ультрас Полісся бунтують проти легіонерів, а Зінченка оголосили у розшук
12 липня 22:18 - Читать на русском
"Футбол 24" у традиційному огляді зібрав найцікавіші футбольні новини України.
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін напередодні підтвердив правильність виклику у національну збірну України переможним голом у ворота естонської Флори в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. У Вільнюсі, де нині проходить саміт НАТО, вболівальники Жальгіріса влаштували перегукування гаслами "Слава Україні! Героям слава".
А Артем Мілевський нарешті виходить з тривалої депресії, анонсувавши у своїх соцмережах дещо цікавеньке. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
Маркевич – футбольний Че Гевара, Пятов – тренер Шахтаря, грішки Мудрика
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