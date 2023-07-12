Півзахисник Ракува Владислав Кочергін напередодні підтвердив правильність виклику у національну збірну України переможним голом у ворота естонської Флори в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. У Вільнюсі, де нині проходить саміт НАТО, вболівальники Жальгіріса влаштували перегукування гаслами "Слава Україні! Героям слава".

А Артем Мілевський нарешті виходить з тривалої депресії, анонсувавши у своїх соцмережах дещо цікавеньке. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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